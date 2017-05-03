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Происшествия
Оранжевый уровень опасности объявлен в Московской области из-за угрозы лесных пожаров

Оранжевый уровень опасности объявлен в Московской области из-за угрозы лесных пожаров

11:56  3 Мая 2017
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Московской области из-за угрозы лесных пожаров

Москва, 3 мая. Специалисты отмечают высокую вероятность возникновения лесных пожаров в Московской области, из-за чего оперативные службы находятся в состоянии повышенной готовности. В регионе введен оранжевый, предпоследний, код цветовой опасности. Об этом сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Ранее метеорологи говорили, что в 73 субъектах РФ уже открыт пожароопасный сезон, а в трех из них ситуация настолько серьезна, что потребовалось введение чрезвычайного режима. Пока не удается потушить возгорания в лесах Бурятии, в Забайкалье и Челябинской области.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Московской области из-за угрозы лесных пожаров

Оранжевый режим опасности введен и в Орловской, Рязанской, Тульской и Калужской областях. Ситуация усугубляется майскими праздниками: многие россияне проводят их на природе, оставляя после себя непотушенные костры.

Алексей Громов
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