Выход —100 млрд: Великобритания отказалась платить за разрыв с Евросоюзом

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Лондон, 3 мая. Великобритания не собирается возмещать 100 миллиардов евро за выход из Евросоюза, заявил министр по делам Brexit Дэвид Дэвис.

Брюссель намерен выставить Великобритании счет, который предусматривает десятки миллиардов взносов уже предусмотренных бюджетом ЕС, в том числе и после Brexit, настаивая на выполнении прежних обязательств. «Мы не станем платить 100 миллиардов. Что мы должны сделать, так это обсудить в деталях все права и обязанности», — прокомментировал министр по делам выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис вопрос о финансовых требованиях со стороны Брюсселя. Отметим, что британский премьер Тереза Мэй пообещала защищать права граждан на переговорах по Brexit.​