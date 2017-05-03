УЕФА vs ВАДА: эксперт рассказал о масштабных изъянах в мировой антидопинговой политике

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Москва, 3 мая. Мастер спорта международного класса Сергей Лисин рассказал о том, как грандиозный скандал вокруг французского футболиста «Ливерпуля» Мамаду Сако вскрыл огромные проблемы мировой антидопинговой программы.

По словам бывшего члена российской сборной по конькобежному спорту, уже давно стало понятно, что правила Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) очень туманны и неоднозначны.

Как удалось выяснить УЕФА, запрещенный хигенамин, который был найден в пробе футболиста, не указывался в списке ВАДА однозначным образом — его там не было.

Лисин подчеркнул, что не все лаборатории ВАДА считали хигенамин допингом, а глава лаборатории Лозанны и вовсе сообщил, что тогда его сотрудники не проверяли допинг-пробы на это вещество, поскольку распоряжения об этом от вышестоящего руководства не было, пишет газета «Известия».

«ВАДА остается крайне непрозрачной структурой, принципы внутренней работы которой широкой публике неизвестны и, что важнее, не всегда понятны», — резюмировал 38-летний эксперт.

Напомним, весной прошлого года после окончания игры с красными дьяволами защитник Сако сдал пробу, в которой антидопинговая немецкая лаборатория нашла следы хигенамина. В итоге 27-летний игрок был отстранен от выступлений.