В Алеппо российские военные врачи проводят сложнейшие операции

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Алеппо, 3 мая. Опыт российских медиков и новейшее оборудование позволяют проводить сложнейшие операции в мобильных госпиталях.

Крупнейший комплекс Медицинского центра специального назначения сейчас находится в Алеппо. Российские врачи ежедневно принимают сотни пациентов и многим из них спасают жизни. Медики рассказывают, что к ним могут обратиться местные жители с пулей, застрявшей в легких и даже с более серьезными ранениями.

В педиатрическом отделении всегда много сирийцев с маленькими детьми, во время войны они не могли получить квалифицированной помощи и сейчас страдают от хронических заболеваний. Очень часто местные врачи обращаются к российским специалистам за консультациями, так как российская медицина считается в Сирии лучшей в мире.