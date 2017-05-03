Подросток погиб при попытке сделать селфи у моста в Астраханской области

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Астрахань, 3 мая. Трагический инцидент произошел в Астраханской области: ребенок утонул в реке после попытки сделать селфи. Как стало известно, ЧП случилось в Ахтубинске.

Так, на берегу реки Ахтуба у железнодорожного моста было найдено тело девятилетнего мальчика. Судмедэкспертиза установила, что ребенок утонул. Как рассказали друзья мальчика, которые были с ним в день гибели, на берегу они делали селфи. Всего детей было трое. У железнодорожного моста школьники заболтались и потеряли друга из вида. Вскоре школьник был замечен в реке. Его тело вытащил на берег один из детей.

Подростки испугались, что в смерти мальчика обвинят их, и решили никому не сообщать о случившемся.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего, передает «Свободная пресса».

Как сообщало агентство Ura.ru, 26-летний житель Кургана ради продажи квартиры убил ее хозяина, а труп пытался спрятать в старице реки Тобол, в районе центрального парка культуры и отдыха.