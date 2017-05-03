Морозов: Поддержка зон снижения напряженности в Сирии со стороны Дамаска и оппозиции — хороший знак

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Сирийские оппозиционные силы выражают готовность реализовать предложение Российской Федерации о создании четырех зон снижения напряженности. Большая часть незаконных вооруженных группировок согласилась принять участие в организации этих территорий. Об этом газете «Известия» рассказали в руководстве делегации сирийской оппозиции, которая направляется в Астану на очередной раунд переговоров по урегулированию кризиса на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Корреспондент Федерального агентства новостей обсудил с членом комитета Совета Федерации по международным делам Олегом Морозовым возможность создания зон снижения напряженности и встречу в Астане.

Как заявили изданию в парламенте САР, предложение России о создании зон снижения напряженности поддерживает и официальный Дамаск. Сирийское руководство считает, что контролировать эти зоны должны исключительно российские военные. На участие сил Организации Объединенных Наций Дамаск отказался давать согласие.

Напомним, сегодня в Астане стартует очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта в Сирии с участием представителей официального Дамаска и «умеренной» оппозиции. На переговорах будут присутствовать делегации из Ирана, Турции и России. Это встреча будет уже четвертой. Основной упор во время переговоров будет сделан на предложении Москвы о создании четырех зон снижения напряженности в провинции Идлиб, городе Хомс, Восточная Гута и на территории южной части Сирии.

«Сирийский конфликт настолько многогранен и в нем такое количество игроков, что любая идея работает тогда, когда ее поддерживают основные участники. Не только Дамаск, оппозиция, Россия, которая самая является инициатором подобных идей, но и такие игроки как Соединенные Штаты, Турция и Иран. Только при заинтересованности всех сторон и при изоляции террористов, которые, безусловно, будут срывать этот переговорный процесс, можно ожидать, что эта идея станет результативной. Сама по себе идея, безусловно, очень хорошая. Приятно слышать, что ее поддерживают, в том числе сирийская вооруженная оппозиция и официальный Дамаск. Если этому процессу будут противодействовать США, эта схема работать не будет. Если позиция Дональда Трампа, которую он высказывал во время предвыборной кампании, будет переправлена в конкретные действия, это идея будет иметь успех. Но давайте будем откровенны, здесь все зависит от воли двух ключевых государств, которые присутствуют на Ближнем Востоке: от России и США. Если они играют солидарно, будет результат», — пояснил Олег Морозов.

Почему Штаты ограничивают свое участие в переговорах в Астане? По мнению сенатора, США постоянно подозревают Россию в том, что Москва пытается получить какие-то односторонние выгоды, что, конечно, не соответствует действительности.

«Им не нравится, что это именно российская инициатива, к которой надо присоединяться американцам, а не наоборот. Они нас подозревают, что мы хотим получить какую-то одностороннюю победу, что мы работаем исключительно на политическое будущее Башара Асада, что совершенно не соответствует действительности. И поэтому у них такая выжидательная позиция. Мне кажется, что надо преодолевать этот холод, размораживать ситуацию и втаскивать американцев во все переговорные процессы и во все проекты по мирному урегулированию в Сирии. Мы готовы вместе с американцами решать сирийскую судьбу Асада на основе выборов», — резюмировал Олег Морозов.