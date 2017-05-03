Петербургский парламент вновь отказался рассмотреть вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору

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Санкт-Петербург, 3 мая. Заксобрание Петербурга в среду снова отказалось включать в повестку дня вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору. Этот вопрос пытались вынести на рассмотрение «с голоса» представители «Яблока», «Партии Роста» и «Справедливой России».

«По нашему мнению, по закону, Законодательное собрание должно рассмотреть этот вопрос сегодня», — заявил депутат Борис Вишневский до голосования, передает ТАСС. «Все положения регламента и федерального законодательства (по срокам рассмотрения — прим.ред.) соблюдены», — возразил ему руководитель Комитета по законодательству городского парламента Денис Четырбок.

Ранее глава управления информации парламента Петербурга Елена Тимошенко сообщила, что данный вопрос будет внесен в повестку заседания 17 мая. Документ был первоначально рассмотрен еще в апреле.

На референдум предлагается вынести вопрос о том, согласны ли граждане с тем, что находящиеся в собственности Петербурга здания, относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения, такие как Исаакиевский собор, должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями.