Эрдоган надеется на конструктивный диалог с Путиным по Сирии

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Москва, 3 мая. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает эффективным сотрудничество с Россией по Сирии. По его словам, общая цель Москвы и Анкары — это достижение политического урегулирования ситуации в САР.

«Безусловно, самое важное на переговорах (с президентом РФ Владимиром Путиным. — Прим. ФАН.) — это Сирия. Мы с Россией сделали много шагов на пути урегулирования ситуации в Сирии. У нас эффективное сотрудничество и общие цели», — сказал турецкий лидер перед вылетом в Сочи.

Эрдоган также выразил надежду, что переговоры с Путиным будут продуктивными.

Ожидается, что Эрдоган и Путин обсудят в Сочи сложившуюся ситуацию в Сирии, военно-техническое сотрудничество, а также отношения Москвы и Анкары в сфере торговли и туризма. Эксперты полагают, что разворот Турции с Запада на Восток может придать новый импульс диалогу с Россией. Так, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков считает, что Эрдоган намерен активнее развивать контакты с Москвой в противовес напряженным отношениям с Евросоюзом, передает RT.