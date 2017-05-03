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Новороссия
ДНР: жительница Докучаевска получила ранение при обстрелах со стороны ВСУ

ДНР: жительница Докучаевска получила ранение при обстрелах со стороны ВСУ

11:29  3 Мая 2017
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ДНР: жительница Докучаевска получила ранение при обстрелах со стороны ВСУ

Донецк, 3 мая. Киевские силовики сегодня утром  обстреляли Докучаевск, в результате атаки была ранена мирная жительница, сообщили в оборонном ведомстве ДНР.

Жительница Докучаевска 1964 года рождения получила ранения в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. Пострадавшую доставили в центральную городскую больницу, сообщили в оборонном ведомстве ДНР. Спикер пояснил, что обстрел начался сегодня утром около 9–30, подробности инцидента уточняются. За минувшие сутки ВСУ 44 раза нарушили режим прекращения огня.​

Ирина Селезнева
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