Эрдоган о торговых санкциях: Мы с Путиным хотим вернуть отношения на прежний уровень

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Анкара, 3 мая. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган полагает, что Российская Федерация должна снять торговые санкции в отношении турецкой страны для окончательной нормализации двусторонних отношений. Об этом турецкий лидер заявил в Анкаре перед вылетом в Сочи, где состоится его встреча с главой российского государства Владимиром Путиным.

По словам Эрдогана, если Москва и Анкара хотят достичь торгового оборота в 100 млрд долларов, то следует немедленно и в полной мере снять все существующие на сегодняшний день ограничения.

Ранее турецкий президент назвал эффективным сотрудничество с ВКС РФ по Сирии.