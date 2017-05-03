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Политика
Эрдоган о торговых санкциях: Мы с Путиным хотим вернуть отношения на прежний уровень

Эрдоган о торговых санкциях: Мы с Путиным хотим вернуть отношения на прежний уровень

11:32  3 Мая 2017
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Эрдоган о торговых санкциях: Мы с Путиным хотим вернуть отношения на прежний уровень

Анкара, 3 мая. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган полагает, что Российская Федерация должна снять торговые санкции в отношении турецкой страны для окончательной нормализации двусторонних отношений. Об этом турецкий лидер заявил в Анкаре перед вылетом в Сочи, где состоится его встреча с главой российского государства Владимиром Путиным.

По словам Эрдогана, если Москва и Анкара хотят достичь торгового оборота в 100 млрд долларов, то следует немедленно и в полной мере снять все существующие на сегодняшний день ограничения.

Ранее турецкий президент назвал эффективным сотрудничество с ВКС РФ по Сирии. 

#путин #россия #москва #эрдоган #сочи #анкара
Дана Балан
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