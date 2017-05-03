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Сирия: делегация России встретилась с представителями Ирана в Астане

Сирия: делегация России встретилась с представителями Ирана в Астане

11:32  3 Мая 2017
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Сирия: делегация России встретилась с представителями Ирана в Астане

Астана, 3 мая. Представители России приступили к участию в астанинских переговорах по Сирии. Как стало известно, в настоящее время российская делегация во главе с Александром Лаврентьевым проводят встречу с представителями Ирана.

Кроме этого, с делегацией России коротко пообщался спецпосланник генсека ООН по САР Стаффан де Мистура, передает РИА Новости.

Напомним, что на переговорах в Астане по Сирии ожидается подписание документа по созданию четырех зон безопасности.

Ранее также сообщалось, что американская делегация в рамках астанинских переговоров намерена сконцентрироваться на проблеме снижения напряженности в Сирии.

#сирия #астана
Тимур Румянцев
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