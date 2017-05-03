Число отравившихся в детском лагере в Удмуртии приблизилось к сотне

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Ижевск, 3 мая. Медики продолжают фиксировать отравившихся в детском оздоровительном лагере «Дружба» в Удмуртии. Накануне было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сейчас число обратившихся за медпомощью с симптомами пищевого отравления возросло до 97. При этом 89 человек — это дети от 14 до 18 лет. 76 находившихся в лагере человек госпитализированы в инфекционную больницу Ижевска, в том числе 68 детей.

«У всех заболевших медиками диагностирована ротовирусная инфекция. По результатам лабораторных исследований, проведенных лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике», установлено наличие норовирусов у сотрудников столовой ООО ДОЛ «Дружба», в объектах окружающей среды, от заболевших детей. Роспотребнадзором констатировано наличие грубых нарушений санитарного законодательства при эксплуатации столовой, осуществляющей питание участников игры, которые способствовали инфицированию больных», — сообщили в СУ СК по республике Удмуртия.

В рамках расследования следователи допросили директора и учредителя ООО «ДОЛ «Дружба», руководителей АНО «Ижевский клуб интеллектуальных игр», организовавших заезд детей в лагерь. Проведены обыски по месту их жительства, изъяты документы. Расследование уголовного дела продолжается.