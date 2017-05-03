Сирия: местные жители подняли восстание против ИГ в провинции Дейр эз-Зор
Альбу Камаль, 3 мая. Жители провинции решили оказать поддержку повстанцам и атаковали блокпост «Исламского государства»*.
В городе Альбу Камаль местные жители вышли на стихийный протест против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) и атаковали контрольно-пропускной пункт джихадистов Хабаса. Горожане забросали блокпост бутылками с зажигательной смесью и подожгли два пикапа с крупнокалиберными пулеметами.
Сообщается, что террористы в панике разбежались, однако позже в населенный пункт прибыло подкрепление игиловцев, которые провели аресты среди местного населения. Точное количество арестованных пока не уточняется.
* Организация запрещена на территории РФ.