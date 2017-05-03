Захоронения живших 1,8 тыс. лет назад гуннов обнаружили в Китае

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Пекин, 3 мая. Уникальная находка обнаружена китайскими учеными в провинции Хэнань. Археологи, проводившие там раскопки, нашли 18 могил, в которых похоронены представители древнего кочевого народа гуннов. Специалисты считают, что захоронениям не менее 1800 лет. Как сообщают китайские СМИ, время их пощадило — могилы неплохо сохранились.

Ученые пока не полностью открыли их. Этим они будут заниматься в ближайшие полгода. Однако уже из-под земли они достали множество артефактов, которые станут предметом изучения. Найденные бусы, котелки, орудия труда и оружие позволят разгадать множество загадок, связанных с гуннами, вторжение которых в 370-х годах из Азии в Восточную Европу, как считается, стало началом «великого переселения народов».