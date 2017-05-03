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Общество
Режим ЧС введен в Новосибирске из-за угрозы обрушения жилых домов

Режим ЧС введен в Новосибирске из-за угрозы обрушения жилых домов

11:21  3 Мая 2017
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Режим ЧС введен в Новосибирске из-за угрозы обрушения жилых домов

Новосибирск, 3 мая. Режим чрезвычайной ситуации ввел новосибирский градоначальник Анатолий Локоть на одном из строительных объектов в областном центре. 

Сообщается, что по причине обрушения строительного котлована, расположенного на улице Журинской, появилась опасность для двух домов на другой улице. В настоящее время в них частично повреждена система жизнеобеспечения.

Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска намерен восстановить конструкции, которые ограждают котлован. Так, поставят свайный ростверк, шпунтовое ограждение, а также металлический пояс.

Городские власти также собираются обследовать пострадавшие дома. А за состоянием территории, которая находится в непосредственной близости со строительной площадкой, будут внимательно следить специалисты. 

#новосибирск #стройка #котлован
Дана Балан
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