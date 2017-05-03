Соглашение о четырех зонах безопасности в Сирии может быть подписано в Астане

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Астана, 3 мая. На переговорах в Астане по Сирии ожидается подписание документа по созданию четырех зон безопасности, сообщил дипломатический источник.

В Казахстан на переговоры по Сирии прибыли все участники мирных переговоров, ожидается, что данная встреча будет максимально продуктивной. «Ожидаем прорыва. Пока всех эта идея устраивает. Предварительную работу проводили. Надеемся, что удастся добиться подписания этого документа», — прокомментировал дипломатический источник РИА Новости вопрос о подписании документа о создании зон безопасности. По словам источника, соглашение будут подписывать страны-гаранты, которыми являются Россия, Турция и Иран.​