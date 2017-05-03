Киберкоманда «Анжи» отправится в Китай на матч по DotA

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Махачкала, 3 мая. Киберкоманда махачкалинского ФК «Анжи» этим летом поедет в Китай для проведения показательного матча с местной командой в популярной игре DotA.

«Мы встречались с представителями из Китая и договорились, что в скором времени проведем шоу-матч с одной из команд из этой страны», — рассказал газете «Известия» глава киберотдела «Анжи» Мурад Алиев.

Собеседник издания отказался раскрыть название команды, но отметил, что она является одной из сильнейших в Азии. Ожидается, что игру покажут на китайском телевидении.

Добавим, что в августе киберспортсмены из «Анжи» будут участвовать в отборе к чемпионату мира по DotA.