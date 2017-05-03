Боевики ИГ взяли на себя ответственность за атаку на конвой НАТО в Кабуле

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Москва, 3 мая. Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ*, ИГИЛ) взяла на себя ответственность за нападение на конвой миссии НАТО в Кабуле, передает агентство Reuters.



Ранее появилась информация о том, что в среду утром в столице Афганистана прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел недалеко от посольства США и поселения миссии НАТО «Решительная поддержка».

Согласно данным МВД Афганистана, погибли по меньшей мере восемь мирных жителей. Пострадали 25 человек. Целью взрыва стали транспортные средства коалиции НАТО. Есть сведения, что бомбу привел в действие террорист-смертник во время прохода конвоя зарубежных сил.



Миссия НАТО «Решительная поддержка» подтвердила новости о об атаке на бронированный конвой в Кабуле, ранены трое военнослужащих альянса.

* Организация запрещена на территории РФ.