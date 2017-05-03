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Спорт
«Рубин» может пригласить тренера «Анжи»

«Рубин» может пригласить тренера «Анжи»

11:10  3 Мая 2017
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«Рубин» может пригласить тренера «Анжи»

Санкт-Петербург, 3 мая. По информации Федерального агентства новостей, «Рубин» рассматривает кандидатуру тренера «Анжи» Александра Григоряна на пост главного тренера.

По словам источника, казанский клуб ищет замену испанскому специалисту Хавьеру Грасии, под руководством которого двукратные чемпионы России не попадают в еврокубки.

Как отмечается, Григорян — не единственный кандидат, однако весьма вероятно, что именно с ним казанцы проведут переговоры по окончании сезона.

#рубин #анжи #григорян
Алексей Громов
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