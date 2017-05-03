ВКС РФ провели боевые пуски ракет на полигоне Ашулук

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Астрахань, 3 мая. Подразделения ракетных войск ВКС РФ приняли участие в конкурсе «Ключи от неба».

Расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400 выполнили боевые пуски по наземным, баллистическим и аэродинамическим мишеням. Также стрельбы провели операторы ЗРПК «Панцирь-С». Военнослужащие на стрельбах израсходовали свыше 50 зенитных управляемых ракет.

Во время всеармейского этапа конкурса «Ключи от неба» ракетчики поразили 25 мишеней. Наибольшее количество баллов набрала команда Восточного военного округа. Международный этап конкурса «Ключи от неба» пройдет на полигоне Ашулук с 30 июля по 5 августа.