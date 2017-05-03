Китай начал строительство первой мини-АЭС собственной разработки

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Пекин, 3 мая. Власти КНР начали строительство мини-атомных электростанций собственной разработки. Как стало известно, на острове Хайнань будет построена первая мини-АЭС с реактором ACP-100 «Линлун». При этом информация о технических характеристиках пока не распространяется.

По данным Международного радио Китая, мини-АЭС будут использоваться для отопления ряда жилых районов, а также для энергосбережения. При этом сообщается, что мощность АЭС может составить примерно 100 МВт.

Кроме того, АСР-100 — это первый в мире реактор, который получил всю разрешительную документацию МАГАТЭ, а интерес к его покупке проявили партнеры из Саудовской Аравии, Пакистана, Индонезии, Бразилии, Египта, Ирана, Монголии, Канады и Великобритании, передает интернет-издание «Инфореактор».

Напомним, ранее научные сотрудники из Китая создали новую квантовую вычислительную машину, которую они уже окрестили первой в своем роде на планете.