Обновленный Nissan Juke представят на автосалоне во Франкфурте

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Франкфурт-на-Майне, 3 мая. Официальный дебют нового поколения кроссовера Nissan Juke состоится этой осенью на автосалоне во Франкфурте. Как утверждают японские разработчики, подготовительные работы по экстерьеру и интерьеру модели вышли на финишную прямую.

Ожидается, что внешний облик обновленного Nissan Juke станет агрессивнее и спортивнее. Также у автомобиля появится усовершенствованная система автономного управления ProPilot. Моторная гамма будет представлена бензиновыми турбированными двигателями с рабочим объемом в 1 и 1,6-литра. Также появятся гибридная и электрическая установки.

Ранее сообщалось, что при конструировании обновленной модели Nissan Juke будет использована модульная платформа CMF-B. Кроме того, у кроссовера несколько увеличатся габариты.