Голый русский художник заперся в стеклянном ящике у музея в Нью-Йорке

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Нью-Йорк, 3 мая. Посетители благотворительного раута в Метрополитен-музее в Нью-Йорке стали свидетелями необычного зрелища. Полиция пыталась задержать голого мужчину, который заперся в прозрачном ящике. Выяснилось, что им оказался российский художник Федор Павлов.

Он рассказал, что к музею, где в тот момент проходило мероприятие по сбору средств для Института костюмов, его доставили помощники, оставившие ящик с ним прямо на красной ковровой дорожке, по которой должны были пройти звезды, сообщает Newinform.

Because this didn't make it to the red carpet, here is the encosered video... #metgala2017 firemen onsite to try to remove him now #metgala A post shared by Guillaume-A. M. D. (@antoinerozox) on May 1, 2017 at 5:31pm PDT

Охранники мероприятия потребовали от художника вылезти из ящика и покинуть мероприятие, однако он отказался это сделать. Тогда с помощью пожарных, которые вскрыли ящик, достали оттуда мужчину и укутали его в белую ткань, он был доставлен в полицейский участок, пишет «Ридус».

Скандальные арт-акции Павлов устраивал уже не менее пяти раз, в том числе в Венеции, Москве, Лондоне и Сан-Паулу. На этот раз художнику предъявили обвинение в нарушении общественного порядка и сопротивлении полицейским. Позже его отпустили, однако теперь мужчину ждет суд. Рассмотрение дела пройдет 5 июня. Какое наказание грозит акционисту за перфоманс «Подкидыш», не сообщается.