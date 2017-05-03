Российский рынок такси пополнится крупным агрегатором

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Москва, 3 мая. «Лидер», «Везет» и «Такси Сатурн» объединились, чтобы выйти на рынок под единым названием. Новое акционерное общество будет работать под брендом Fasten. Владельцы компании уверены, что этот шаг позволит не только войти в тройку крупнейших игроков на российском рынке, но и занять лидирующие позиции на мировой арене по количеству ежедневных заказов. Fasten рассчитывает на 1,5 млн вызовов в сутки.

Об этом сегодня пишет РБК со ссылкой на свои источники информации. Новый сервис будет работать в 120 крупных городах России. Помимо этого, планируется охватить Чехию, Украину, Казахстан и даже перескочить на другой континент, завоевав американских клиентов.