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Одесса, 3 мая. Пропагандисты из крупнейшего телеканала Украины привезли на Куликово поле фальшивую одесситку в форме ВСУ, которая от имени жителей Одессы стала вещать на камеру про «борьбу с сепаратизмом» и «незалежность Украины».

Одесситы, пришедшие на акцию поминовения антифашистов, сожженных неонацистами 2 мая 2014 года, по окончании записи стали громко комментировать происходящее. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий, снявший разоблачительный эпизод на видео.

«Какая ты одесситка? В Одессе так не говорят про земляков! И, кстати, здесь говорят по-русски!», - начали возмущаться горожане, стоящие вокруг.

«Одесситка» в форме ВСУ стала оправдываться, что она не из самой Одессы, а из близлежащих областей.

«Вот туда и вали, снимайся там, нечего тут, на могилах, бубнить свою пропаганду!», - заявили ей.

На место разгорающегося скандала тут же прибежали местные полицейские, окружившие съемочную группу и «одесситку». Горожане достали телефоны и начали снимать происходящее, заявляя, что разместят разоблачающие кадры в Сети, чтобы никто не подумал, что в Одессе действительно есть такие женщины, способные проговаривать на камеру националистическую пропаганду. В ответ «одесситка» тоже достала телефон и стала снимать горожан вокруг, угрожая им расправой со стороны ее друзей неонацистов.

Представители съемочной группа телеканала «Украина» не смогли объяснить корреспонденту ФАН, зачем они привезли к сожженному Дому профсоюзов гостью в форме ВСУ и предпочли ретироваться с места.

При этом позже в эфире телеканала «Украина» вышел материал, включающий данное интервью, где сообщалось, что одесситы поддерживают украинских националистов и критикуют так называемых сепаратистов. При этом в сети интернет редакторы телеканала данный материал размещать постеснялись.

Телеканал «Украина» — один из ведущих национальных телеканалов страны, занимает первое место в рейтинге общенациональных каналов, с долей 11,63%, рейтингом 2,05% по аудитории старше 18 лет. Общее покрытие телеканала «Украина» составляет 93,4% всех домохозяйств Украины.