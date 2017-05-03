Военный метеоролог: Турбулентности ясного неба над Бангкоком не было

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Москва, 3 мая. Военный метеоролог, подполковник запаса Евгений Тишковец провел проверку атмосферы в том месте, где произошел авиационный инцидент с самолетом «Аэрофлота». По его словам, ни о какой турбулентности ясного неба нет и речи.

«Существуют 10 стандартных ситуаций, которые являются признаками возникновения турбулентности ясного неба, — рассказал корреспонденту ФАН Тишковец. — Ни одного этого признака в этой системе не было. Я атмосферу разрезал вдоль и поперек. Струйное течение, о котором говорили в эфире, пролегало в 1000 километров от данного места. Поле там размытое, ветер очень слабый, равно векторный. Никаких там сдвигов не могло быть. Это чистая термодинамическая депрессия, характерная для внутритропической зоны. Это все просчитывается и об этом пилоты должны быть предупреждены».

Правда, Тишковец предлагает не спешить с обвинениями. Он утверждает, что только после полного разбирательства можно будет найти виновного. Экипаж мог не учесть всех нюансов прогноза, а пилотам могли выдать не полную метеорологическую карту.

Как уже писали ранее, в метеокарте в данном месте действительно не было обозначено никаких опасных для авиации погодных условиях.