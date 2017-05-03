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Общество
Скандальная ведущая Бузова приветствовала рождение новой жизни

Скандальная ведущая Бузова приветствовала рождение новой жизни

11:08  3 Мая 2017
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Скандальная ведущая Бузова приветствовала рождение новой жизни

Москва, 3 мая. Скандальная ведущая Ольга Бузова пришла в восторг от беременности участницы телевизионного проекта «Дом-2».

Напомним, два дня назад самые эпатажные участники любовной телестройки Тата Абрамсон и Валерий Блюменкранц расписались. Торжественная церемония бракосочетания прошла в Гагаринском отделении загса в Москве.

Тата вскоре станет мамой, женщина находится на последних месяцах беременности. Бузова раз за разом поглаживала живот Абрамсон, постоянно спрашивая о самочувствии будущей мамы, сообщают Дни.ру.

Впрочем, сама ведущая пока не готова к таким переменам в жизни.

Большая часть фанатов «Дома-2» уверена, что влюбленные давно бы разошлись, если бы не беременность Таты. 

 

#бузова #дом-2 #тата
Дана Балан
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