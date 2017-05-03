Алеппо: российские врачи принимают до 200 пациентов в день

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Алеппо, 3 мая. Во втором по величине городе Сирии работает более 100 врачей различных специальностей.

Ежедневно врачи Медицинского отряда специального назначения принимают сирийских пациентов в полевых госпиталях. Также военные медики работают на выездах в восточных частях города и оказывают местным жителям помощь на месте. Чаще всего приходится сталкиваться с огнестрельными и осколочными ранениями.

Многие обращаются с хроническими заболеваниями, так как во время боевых действий в Алеппо местные жители не могли получать необходимую помощь. В российском амбулаторном госпитале работает медлаборатория, кабинеты рентгена и УЗИ. Военные врачи дают консультации сирийским медикам.