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Новости Сирии
Алеппо: российские врачи принимают до 200 пациентов в день

Алеппо: российские врачи принимают до 200 пациентов в день

11:05  3 Мая 2017
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Алеппо: российские врачи принимают до 200 пациентов в день

Алеппо, 3 мая. Во втором по величине городе Сирии работает более 100 врачей различных специальностей.

Ежедневно врачи Медицинского отряда специального назначения принимают сирийских пациентов в полевых госпиталях. Также военные медики работают на выездах в восточных частях города и оказывают местным жителям помощь на месте. Чаще всего приходится сталкиваться с огнестрельными и осколочными ранениями.

Алеппо: российские врачи принимают до 200 пациентов в день

Многие обращаются с хроническими заболеваниями, так как во время боевых действий в Алеппо местные жители не могли получать необходимую помощь. В российском амбулаторном госпитале работает медлаборатория, кабинеты рентгена и УЗИ. Военные врачи дают консультации сирийским медикам.

Алексей Громов
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