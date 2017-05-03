Ситуация с задержками поездов под Петербургом не затронула «Сапсаны»

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Санкт-Петербург, 3 мая. Задержки в движении поездов под Санкт-Петербургом не затронули скоростные «Сапсаны», сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. По данным ОЖД, график движения поездов постепенно приходит в норму.

Сегодня утром из-за технической неисправности контактной сети произошла задержка поездов пригородного и дальнего сообщения на перегоне Любань – Торфяное. Так, следовавшие из Москвы в Северную столицу поезда задержались более чем на два часа.

Представитель пресс-службы ОЖД сообщила, что график движения поездов и электричек восстанавливается. По ее информации, произошедшее никак не отразилось на расписании «Сапсанов», передает РИА Новости.