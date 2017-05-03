Сирия: «Ахрам аш-Шам» готова подписать соглашение о прекращении огня

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Астана, 3 мая. Представители оппозиционной группировки «Ахрам аш-Шам» могут подписать документ о присоединении к перемирию в Сирийской республике на следующей неделе.

«У них процесс отделения завершился — радикалы примкнули к «Джебхат ан-Нусре», а умеренные остались с «аш-Шамом», — рассказал журналистам источник в одной из делегаций на астанинских переговорах по САР.

По его словам, они еще не подписали соглашение, хотя и соблюдают режим прекращения огня, передает РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что США поддерживают участие «Ахрар аш-Шам» в межсирийских переговорах в Астане.

«Джебхат ан-Нусра» признана террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.