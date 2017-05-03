На востоке провинции Хомс САА отразила атаки ИГ

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Хомс, 3 мая. Боевики «Исламского государства»* предприняли безуспешную контратаку на позиции сирийских военных в Хомсе.

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) не оставляют попыток вернуть себе контроль над газовым месторождением Шаер, однако все их атаки пресекаются правительственными войсками. САА во время широкомасштабной военной операции освободила от террористов десять населенных пунктов, а также нефтяное хранилище.

Ранее сообщалось, что Дамаск обеспечил эвакуацию вооруженных оппозиционеров и членов их семей из города Хомс. Колонны автобусов с партиями боевиков направляются в лагеря беженцев на севере Алеппо и в провинции Идлиб.

* Организация запрещена на территории РФ.