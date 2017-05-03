Новости ДНР и ЛНР: Луганск могут признать в Европарламенте, Авдеевка без воды

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Новости ДНР и ЛНР, 2 мая. Донецкая фильтровальная станция оказалась обесточена под обстрелами ВСУ. Итальянский депутат пообещала поднять в Европарламенте вопрос о признании ЛНР. Все ближе обмен пленными между Киевом и народными республиками. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

Авдеевка без воды

Этого следовало ожидать. Во время важных событий обстановка на фронте неизменно накаляется. Приезд в Сочи канцлера Германии Ангелы Меркель должен был вызвать новый виток напряженности на юго-востоке. И вызвал.

Еще накануне вечером было известно, что украинские военные дважды открыли огонь из танкового орудия по селу Саханка, а также выпустили за три часа больше 50 танковых снарядов и мин по окрестностям Ясиноватой и району Донецкой фильтровальной станции (ДФС). Та же станция регулярно подвергается обстрелам, что выглядит немного нелогичным, учитывая, что она обеспечивает водой не только Донецк и Авдеевку, но и ряд крупных населенных пунктов по другую сторону соприкосновения.

В результате попадания снаряда ДФС на утро среды остается обесточенной. Сейчас решается вопрос о проведении ремонтных работ на поврежденной высоковольтной линии электропередач. Такую информацию сообщает госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. Для тех же жителей Авдеевки создан запас воды в городском резервуаре. Объем в четыре тысячи кубометров позволяет немного подождать. Но тут есть тонкий момент: ремонтировать станцию нужно при условии полной безопасности работников. А может ли ее обеспечить Киев? Вопрос.

В луганском направлении на этом фоне было поспокойнее. ВСУ за минувшие сутки всего три раза обстреляли позиции народной милиции республики. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, а также сел Хорошее и Калиновка. Огонь, по признанию представителей оборонного ведомства, велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, плюс самых разных гранатометов и стрелкового оружия.

Понятно, что в пресс-службе АТО заявили диаметрально противоположные сведения. Якобы за прошедшие сутки вооруженные силы народных республик целых 63 раза обстреляли позиции украинской армии, причем вдоль всей линии фронта в Донбассе. Вооруженным силам ДНР и ЛНР приписали использование бронемашин, пулеметов и артиллерии калибром от 82 до 120 миллиметров. Разумеется, украинские силы истекали кровью: один погиб, семеро получили ранения. Это ВСУ еще скромно отразили...

Возможное признание ЛНР

Не знаю, поют ли в Луганске сейчас песню «Между нами тает лед», но кто-то наверняка затянул припев. А все потому, что депутат от Италии Элеонора Форенца пообещала поднять в Европарламенте вопрос о признании народной республики. Об этом она заявила на прошедшем накануне круглом столе в ЛНР.

Понятно, что нет прямого и причинного следствия в том, что скоро итальянка поднимет вопрос, а через день ЛНР признают. Но уже то, что такие темы будут подниматься, говорит об определенной степени прогресса. В головах европейцев начинают происходить идеологические изменения.

Вот, например, Форенца. Прибыла в Луганск, приняла участие в параде и своими глазами все увидела, все осознала. И вот уже она говорит о том, что у Евросоюза есть определенные проблемы с соблюдением демократическим норм. Да, в Брюсселе рассматривали истоки одесской трагедии 2 мая, но при этом почему-то раз за разом допускают существование киевского режима. Который, как известно, в вопросах фашизма собаку съел.

Обмен пленными

Все ближе обмен пленными между Киевом и народными республиками. Уже завтра военнопленных ЛНР навестят представители республики, чтобы провести верификацию. Это делается для того, чтобы понимать: насколько искренним является желание отдельных пленных остаться на территории Украины. Может, их заставили или чем-то угрожают. Может, они просто немного не так воспринимают действительность.

На верификации также будут присутствовать наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и даже уполномоченный Верховной рады по правам человека. Что называется, для чистоты эксперимента.

В конце апреля на встрече контактной группы в Минске было принято решение о начале верификации пленных жителей ДНР и ЛНР, которые содержатся в учреждениях Украины. Уже в следующие дни с заключенными встретились их родственники, сопровождаемые представителями СБУ.