Акции АФК «Система» рухнули на фоне иска компаний «Роснефть» и «Башнефть»

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Москва, 3 мая. Судя по данным Московской биржи, акции российского холдинга АФК «Система» рухнули на торгах сразу на 25% и составили 16,62 рублей за одну бумагу, в условиях подачи судебного иска компанией «Роснефть» на 106,6 млрд рублей.

Впрочем, по состоянию на 10.10 по московскому времени падение сократилось до 19% или же до 18 рублей за бумагу, сообщает Газета.Ru.

Напомним, ранее пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев сообщил, что работники АФК «Система» при помощи махинаций выводили стоимость компании «Башнефть». Затем появились сообщения о том, что «Роснефть» подала иск против АФК «Система» на сумму свыше 100 млрд рублей.