Донбасс: ВСУ обстреляли 13 населенных пунктов ДНР из танков и артиллерии

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Донецк, 3 мая. Подразделения ВСУ 44 раза нарушила режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на данные оперативного командования Донецкой народной республики (ДНР).

«В селе Минеральное повреждены два дома по улице Комсомольская, 10 и 12», — отметили в командовании.

Согласно приведенной информации, 13 населенных пунктов ДНР оказались под обстрелом украинских военных. При этом противник применял гранатометы, вооружение БТР и БМП, минометы, танковые орудия, тяжелую артиллерию, а также стрелковое оружие.

Напомним, ранее в оборонном ведомстве Луганской народной республики заявили об очередных нарушениях «режима тишины» со стороны киевских силовиков.