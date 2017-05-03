Даръа: САА уничтожила укрепления и технику «Ан-Нусры»

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Даръа, 3 мая. Правительственные войска нанесли массированный удар по позициям боевиков на юге Сирии.

Военные источники сообщают, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) понесли значительные потери сразу в нескольких районах провинции, а также на юго-восточной окраине города Даръа. Авиаудары уничтожили ряд укреплений боевиков, включая пулеметные гнезда и командные пункты.

ВВС Сирии ликвидировали также пикапы с крупнокалиберным вооружением. Под обстрелами было убито более десятка террористов, точные данные устанавливаются, многие получили ранения.