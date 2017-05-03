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Политика
Стала известная главная цель делегации США на переговорах по Сирии в Астане

Стала известная главная цель делегации США на переговорах по Сирии в Астане

10:30  3 Мая 2017
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Стала известная главная цель делегации США на переговорах по Сирии в Астане

Астана, 3 мая. Американская делегация в рамках переговоров по урегулированию в Сирии в столице Казахстана намерена сконцентрироваться на проблеме снижения напряженности. Об этом сегодня сообщил источник в одной из делегаций. 

По словам источника, США интересует лишь один вопрос — снижение напряженности, сообщает РИА Новости.

Американская сторона на сегодняшнем четвертом раунде переговоров по урегулированию конфликта в Сирии представлена ассистентом госсекретаря США по делам Ближнего Востока Стюартом Джонсом.

Отметим, что США впервые решили принять участие в переговорах по Сирии на площадке в Астане на столь высоком уровне. 

#сша #сирия #астана
Дана Балан
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