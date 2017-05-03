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Весь мир
Трое военнослужащих НАТО пострадали при взрыве у посольства США в Кабуле

Трое военнослужащих НАТО пострадали при взрыве у посольства США в Кабуле

10:33  3 Мая 2017
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Трое военнослужащих НАТО пострадали при взрыве у посольства США в Кабуле

Кабул, 3 мая. Трое военнослужащих НАТО пострадали при взрыве в Кабуле. Жизнь представителей альянса находится вне опасности.

Как сообщили в миссии НАТО в Афганистане, смертник атаковал бронированный конвой альянса у посольства США сегодня утром. При взрыве ранения получили трое военнослужащих НАТО, их состояние оценивается как стабильное.

Добавим, ранее МВД Афганистана сообщило о восьми погибших при взрыве мирных жителях. Данные о пострадавших сейчас уточняются. Как передает телеканал TOLOnews, от действий смертника могли пострадать по меньшей мере 25 человек.

Алексей Громов
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