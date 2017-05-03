«Массандра» выпустила первое шампанское собственной марки

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Симферополь, 3 мая. Винзавод «Массандра» выпустил первое шампанское собственной марки. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Первая партия шампанского была выпущена специально к началу курортного сезона и уже отправлена в магазины.

«Это белое игристое брют, белое полусладкое и розовое полусладкое. В ближайшее время к выпуску готовятся три сортовые марки — сладкое розовое мускатное «Крымское», сладкое белое мускатное «Крымское» и брют белый «Кокур», — рассказала гендиректор «Массандры» Янина Павленко.

За 2017 год завод планирует выпустить не менее 500 бутылок, которые отправят в Крым и другие регионы России.