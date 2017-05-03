«Аэрофлот» выплатит более $100 тыс. хоккеисту, получившему травму из-за турбулентности

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Москва, 3 мая. Российский хоккеист получит более 100 тысяч долларов за травму, полученную во время рейса авиакомпании «Аэрофлот».

Как стало известно ФАН, юный хоккеист Никита С. получил травму при перелете самолетом «Аэрофлота» из США в Россию еще год назад. Во время полета самолет попал в зону турбулентности. В это время мимо хоккеиста проходил стюард с тележкой. Тележка сорвалась у бортпроводника и ударила по ноге юного спортсмена, в результате чего парень получил серьезную травму колена.

По прилету в Россию пострадавший обратился в суд с иском к «Аэрофлоту». Поскольку пролет был над территорией государства, где уже на тот момент действовала Монреальская конвенция (Президент России подписал ее только в апреле этого года), то и выплаты за травму Никите были положены по международным правилам. На днях было заключено мировое соглашение на уровне страховых компаний о выплате пострадавшему от турбулентности на рейсе «Аэрофлота» спортсмену компенсации, превышающей 100 тысяч долларов.