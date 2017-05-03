Временная администрация «Пересвета» недосчиталась 5 млрд рублей

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Москва, 3 мая. Временная администрация банка «Пересвет» обнаружила крупную недостачу. Выяснилось, что перед крахом из кассы пропало порядка 5 млрд рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник среди кредиторов финансового учреждения. Прежнее руководство «Пересвета» не в состоянии объяснить, куда пропали деньги. Собеседники издания утверждают, что большие суммы выдавались под расписку, но о возврате речи не шло.

Напомним, осенью прошлого года в банк пришла временная администрация, после чего начались проверки, которые и выявили недостачу. Также были найдены бумаги без подписи, в которых говорится о выдаче денег. О санации «Пересвета» было объявлено 19 апреля этого года.