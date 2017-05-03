Сирия: взрыв прогремел в Аазазе у границы с Турцией, есть жертвы

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Аазаз (Сирия), 3 мая. В сирийском городе Аазазе прогремел взрыв. По последним данным, есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщают сирийские СМИ, в городе взлетела на воздух заминированная машина. Количество жертв взрыва и раненых сейчас уточняется. Отметим, что Аазаз, расположенный в районе границы с Турцией, находится под контролем вооруженной группировки «Ахрар аш-Шам».

Добавим, ранее мощный взрыв прогремел в Кабуле. Количество жертв увеличилось до восьми человек.