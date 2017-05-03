Сирия: российский подполковник погиб при стрельбе снайпера
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Москва, 3 мая. Военный советник России подполковник Алексей Бучельников погиб в Сирии во время обстрела боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Алексей Бучельников находился в Сирии в составе группы российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава артиллерийских подразделений сирийских войск», — заявили в ведомстве.
В Минобороны рассказали, что Бучельников погиб во время обстрела снайпера боевиков сирийского подразделения, которое проходило в тот момент боевую подготовку. Подполковник был смертельно ранен. Он представлен командованием к государственной награде посмертно.
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