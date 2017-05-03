Сумасшедшие скидки: Mitsubishi Outlander и Pajero Sport можно купить на 200 тыс. дешевле

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Москва, 3 мая. Российские представители японского автомобильного гиганта Mitsubishi рассказали о начале действия специального предложения, распространенного на внедорожники Outlander и Pajero Sport.

Покупатели этих кроссоверов смогут неплохо сэкономить — до 200 тысяч рублей.

Как отметили представители Mitsubishi, все клиенты, которые воспользуются специальной программой Trade-In, получат неплохую скидку на Mitsubishi Outlander или Mitsubishi Pajero Sport.

Акция действует лишь до конца текущего месяца. Отмечается, что количество машин со скидкой лимитировано.

Данное предложение также является прекрасным шансом обменять свой автомобиль на новый, полагает глава российского подразделения японской компании Наоя Накамура.