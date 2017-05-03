Пенсионер в Златоусте зарезал больную жену и убил себя

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Златоуст, 3 мая. Следователи Челябинской области выясняют подробности гибели пожилых мужчины и женщины. Их тела обнаружены в одном из домов Златоуста. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух лиц».

Тела пенсионеров были обнаружены днем 30 апреля. Эксперты-криминалисты сразу зафиксировали ножевые ранения, от которых мужчина и женщина скончались. Рядом с ними лежала записка, написанная погибшим.

«В обнаруженной записке мужчина указал, что убил свою болевшую жену из-за того, что не мог за ней ухаживать. После этого он нанес ножевые ранения себе», — сообщили в СУ СК РФ по Челябинской области.

Несмотря на обнаруженную записку, следователи проверяют версию убийства пенсионеров третьим лицом.