Сирия сегодня: Дамаск хочет, чтобы Россия контролировала зоны безопасности, погиб офицер РФ

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Сирия, 3 мая. Дамаск выступает за контроль России над зонами снижения напряженности. Погиб российский офицер. Тегеран собирается направить на территорию Сирийской Арабской Республики (САР) больше военных советников. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Зоны снижения напряженности

Как заявили газете «Известия» в руководстве делегации сирийской «умеренной» оппозиции, сирийские оппозиционные силы согласны на реализацию предложения Российской Федерации о создании четырех зон снижения напряженности. Большая часть группировок вооруженной оппозиции уже выразили согласие на организацию подобных территорий.

Кроме того, инициативу Москвы поддержал и официальный Дамаск. В сирийском парламенте отметили, что контролировать зоны безопасности должны военнослужащие Российской Федерации. Сирийские власти отказались давать согласие на участие сил ООН.

В парламенте САР отметили, что Москва и Дамаск координируют свои действия. Это, прежде всего, касается вопросов безопасности.

Напомним, зоны снижения напряженности, предложенные Россией, направлены на то, чтобы укрепить режим прекращения огня. В настоящий момент складывается ситуация, когда Сирийская арабская армия (САА) не ведет боевых действия, а незаконные вооруженные формирования зачастую наносят удары по позициям правительственных сил. Предложение Москвы позволило бы прекратить подобные провокации.

Погиб российский офицер

По информации министерства обороны РФ, на территории САР погиб российский военных советник, подполковник Алексей Бучельников. Он обучал личный состав артиллерийских подразделений САА.

Сообщается, что Бучельников погиб в результате снайперского обстрела боевиков незаконных вооруженных формирований. Неизвестно, когда именно произошло нападение, а также есть ли еще раненые и убитые в результате обстрела. Бучельников представлен к государственной награде.

Военные советники Ирана

Как заявил командующий сухопутными силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Мохаммад Пакпур, Тегеран собирается направить в Сирию большое число военных советников для поддержки официального Дамаска в борьбе с террористическими группировками, включая «Исламское государство»* (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Он отметил, что Иран предложит сирийскому правительству «любую возможную помощь».

Кроме того, иранский военные подчеркнул, что на территории САР уже находится ряд военных советников. Он отметил, что Иран будет направлять в Сирию своих военных советников до тех пор, пока есть в этом необходимость. Пакпур добавил, что консультативная помощь Ирана является тактической и технической.

Встреча в Астане

Как заявил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков, все участники двухдневных международных переговоров по САР, которые стартуют в среду, 3 мая, в столице Казахстана, прибыли в Астану. Он подтвердил, что на переговоры прибыл специальный посланник Организации Объединенных Наций Стаффан де Мистура, а также главы турецкой и российской делегации.

Как ранее передавала «Газета.ru», Государственный департамент Соединенных Штатов сообщил, что исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Ближнего Востока Стюарт Джонс будет присутствовать на встрече в Астане. Отметим, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон лично обратился к Стюарту с просьбой принять участие в переговорах по урегулированию сирийского конфликта.

* Организация запрещена на территории РФ.