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Стало известно, когда состоится первый полет китайского авиалайнера С919

Стало известно, когда состоится первый полет китайского авиалайнера С919

10:21  3 Мая 2017
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Стало известно, когда состоится первый полет китайского авиалайнера С919

Пекин, 3 мая. Первый полет китайского авиационного лайнера C919 состоится в этом месяце. Полет будет осуществлен из международной воздушной гавани Пудун (Shanghai Pudong International Airport) в Шанхае. Об этом сообщает китайская корпорация коммерческой авиации.

Напомним, осенью минувшего года были окончены финальные тесты двигателей авиалайнера. Всего же было проведено более сотни всевозможных предполетных испытаний, в том числе по рулению на взлетно-посадочной полосе на абсолютно разных скоростях, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что технические испытания завершат, скорее всего, в текущем году, а затем лайнер официально передадут в использование. 

 

#шанхай #c919
Дана Балан
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