Трупы мужчины и женщины обнаружены после пожара в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 3 мая. После тушения пожара в одноэтажном доме в Лужском районе Ленобласти спасатели обнаружили тела мужчины и женщины. Их личности сейчас устанавливаются.

Частный деревянный дом на территории населенного пункта Жемчужина загорелся минувшей ночью. Он расположен в 20 метрах от здания спортивного комплекса санатория «Жемчужина» за периметром ограждения санатория. В ходе проливки дома пожарные обнаружили мертвых мужчину и женщину. Все обстоятельства и причина случившегося сейчас выясняются.