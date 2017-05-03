Донбасс: ремонт Донецкой фильтровальной станции не может начаться из-за обстрелов

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Киев, 3 мая. Незатихающие обстрелы в районе линии соприкосновения в Донбассе не позволяют ремонтным бригадам приступить к работе на Донецкой фильтровальной станции (ДФС), которая пока остается обесточенной из-за поврежденных линий электропередач. В результате прекращены поставки воды в том числе и в прифронтовую Авдеевку. Об этом рассказал журналистам руководитель местной военно-гражданской администрации Павел Малыхин.

«В том районе был обстрел. Скорее всего, были перебиты линии электропередачи. Уже перестала проходить вода от Донецкой фильтровальной станции», — цитируют его украинские СМИ.

Добавим, что ДФС находится недалеко от Ясиноватой и постоянно подвергается обстрелам, в результате чего персонал вынужден прятаться в убежище. Станция поставляет воду в населенные пункты по обе стороны от линии соприкосновения, но обеспечить ее нормальную работу участники конфликта не могут. Как сообщил накануне представитель коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса», с начала конфликта было зафиксировано свыше 370 попаданий по территории ДФС.