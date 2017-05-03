Жителей 51 региона России лишили праздничных пикников

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Москва, 3 мая. Повышенный противопожарный режим, который предполагает категорический запрет на разведение костров, сжигание травы и мусора, а также выезд в лесные массивы, введен в свыше 50 российских регионах. Об этом в среду сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций России.

По данным пресс-службы ведомства, такой режим введен сразу в трех регионах Дальневосточного округа, а также в 12 регионах Сибирского, пяти — Уральского, 11 — Приволжского.

Кроме того, вышеуказанные запреты распространяются на один регион Северо-Кавказского, один регион Южного, четыре региона Северо-Западного и 14 — Центрального федеральных округов.

Отмечается, что ведется бесперебойное космическое наблюдение, а также имитация развития наиболее опасных пожаров, активным образом применяются дроны.

В ведомстве добавили, что в настоящий момент введено патрулирование частного сектора и лесных массивов.