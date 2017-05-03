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Новости Сирии
Сирия поддержала контроль России над зонами снижения напряженности

Сирия поддержала контроль России над зонами снижения напряженности

10:05  3 Мая 2017
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Сирия поддержала контроль России над зонами снижения напряженности

Астана, 3 мая. Сирийская оппозиция согласна на реализацию предложения России по созданию в стране четырех зон снижения напряженности. Об этом сообщило руководство делегации оппозиции Сирии на переговорах в Астане. Официальный Дамаск также одобрил инициативу Москвы.

При этом власти Сирии отказались давать согласие на то, чтобы зоны контролировали силы ООН. В Дамаске убеждены, что это должны делать ВКС РФ.

Россия предложила создать четыре зоны снижения напряженности в провинции Идлиб, Восточной Гуте, городе Хомс, а также на юге страны.

«Если международное сообщество будет придерживаться конструктивной позиции, это позволит установить режим прекращения огня и обеспечить возвращение сирийцев домой. В то же время ввиду того, что Россия выступает гарантом перемирия, нам хотелось бы, чтобы она проявляла большую ответственность в вопросе политического перехода в Сирии», — считает представитель высшего комитета по переговорам Рияд Наасан Ага.

Проект России предполагает, что зоны пройдут по периметру границ обозначенных территорий, а на линиях соприкосновения появятся блокпосты для прохода мирных жителей и доставки гумпомощи. Это позволит сторонам конфликта избегать прямого столкновения. 

Советник директора РИСИ Елена Супонина отметила важность и необходимость предложения России, поскольку без разграничения сторон конфликта снизить напряженность в Сирии не получится. По ее мнению, проект России реально может помочь снизить уровень насилия в САР, сообщает газета «Известия».

#сирия #идлиб #хомс #астана
Катерина Михайлиди
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